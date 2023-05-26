الاتصالات: ارتفاع مكاتب البريد إلى 4385 مكتبا بنهاية الربع الأول من 2023

ارتفع عدد مكاتب البريد في مصر لتسجل نحو 4385 مكتب بريد بنهاية الربع الأول مقارنة بنحو 4230 مكتب عن نفس الفترة العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 155 مكتبا خلال عام بنسبة نمو سنوي 3.66 % وشهري بلغ نحو 0.23 مكتب بريد بعد ان سجل في فبراير السابق عليه نحو 4375 مكتبا، بإضافة نحو 10 مكاتب خلال شهر مارس.

جاء ذلك وفق تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات ، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مايو الجاري.

- خطة لتطوير وتحديث 3700 مكتب بريد وتحويلها الي منافذ رقمية

ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومة خطة لتطوير وتحديث 3700 مكتب بريد وتحويلها الي منافذ رقمية لتلبي احتياجات المواطنين وباستثمارات تخطت 4 مليار جنيه خلال الفترة الحالية ويستهدف الوصول بمكاتب البريد إلى مركز خدمة متكامل.

وأنشأت الهيئة وتجهيز 200 مكتب جديد مما أدى إلى انخفاض متوسط المواطنين بمكتب بريد واحد ، وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخه منه ، ان متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل نحو 24.17 الف مكتب بنهاية الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 24.62 الف مكتب عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 1.81 % وشهري 0.08% بعد ان سجل في فبراير السابق عليه نحو 24.19 الف مكتب.

كما قام عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات باستخدام البطاقات الالكترونية "الفيزا" في عمليات القبض سواء من ماكينات الصرف الالي بالهيئة والبالغة 2000 ماكينة حاليا، بالاضافة لماكينات الصراف الالي المنتشرة في ربوع مصر التابعة للبنوك.

و أشار التقرير إلى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد 4.83 مليون مستفيد خلال شهر مارس الماضي ، مقارنة 6.01 مليون مستفيد عن نفس الفترة العام الماضي بمعدل تغير سنوي 19.63 % وبنمو شهري 0.42 % بعد ان سجل في فبراير السابق سجل نحو 4.81 مليون مستفيد .

وتابع ان عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1.040 مليون حوالة بنهاية الربع الاولى للعام الجاري ، مقارنة بنحو 1.313 مليون حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 20.79 % ، في حين بلغ نسبة النمو 28.63 % شهري بعد ان سجل خلال فبراير السابق عليه 808 الف حوالة .

تسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4385 مكتبا على مستوى الجمهورية، لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.