تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، حيث يلتقي الفريقان الليلة، ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري، فتُقام اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023 في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

وتُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري تلفزيونيا، على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويتصدر “المارد الأحمر”، جدول ترتيب الدوري الممتاز موسم 2022-2023 برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الوصيف، مع أفضلية 5 مباريات في اليد لكتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر.

أما طلائع الجيش، فيحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 26 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

أما عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري، فمن المنتظر أن يتم إراحة عدد من اللاعبين، على رأسهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، التونسي علي معلول، محمد هاني، حمدي فتحي ومروان عطية، حيث تم استبعادهم بالفعل من قائمة المباراة، إضافة لغياب ثنائي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد القندوسي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمود عبد المنعم كهربا.

ويلعب الأهلي، يوم الاثنين المقبل، أمام سيراميكا كليوباترا، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.