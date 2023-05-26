يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم سواء المصرية أو الأجنبية والتي يتم عرض بعضها على القنوات المصرية المفتوحة والبعض الآخر على قنوات مشفرة و تعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري المصري

يواجه النادي الأهلى نادي طلائع الجيش الساعة 19:00 على ستاد الكلية الحربية في مباريات الدوري المصري ، هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو ، ومن المقررأن تنتهي مباريات الدوري المصري قبل يوم 25 يوليو المقبل.

وتنقل قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري كاملة مجانًا لجميع المشاهدين في م صر وخارجها .

وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري كالتالي:

النادى الأهلي

بيراميدز

فيوتشر

الزمالك

المقاولون العرب

فاركو

الاتحاد السكندري

المصري البورسعيدي

إنبي

سموحة

الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي

أسوان

غزل المحلة

الداخلية

طلائع الجيش

حرس الحدود

مباريات كأس العالم للشباب

تعقد اليوم الجمعة عدة مباريات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة وتأتي كالتالي:

الساعة 12 مساءً مباراة كوريا الجنوبية، والهندوراس.

الساعة 16 مساءً في استاد سيوداد دي لا بلاتا يواجه فريق العراق، فريق تونس في الجولة 2

21:00: مباراة الإكوادور، جزر فيجي

21:00: مباراة سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية.