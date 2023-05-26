مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة
يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم سواء المصرية أو الأجنبية والتي يتم عرض بعضها على القنوات المصرية المفتوحة والبعض الآخر على قنوات مشفرة و تعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-5-2023 والقنوات الناقلة.
مباريات الدوري المصري
يواجه النادي الأهلى نادي طلائع الجيش الساعة 19:00 على ستاد الكلية الحربية في مباريات الدوري المصري ، هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو ، ومن المقررأن تنتهي مباريات الدوري المصري قبل يوم 25 يوليو المقبل.
وتنقل قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري كاملة مجانًا لجميع المشاهدين في م صر وخارجها .
وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري كالتالي:
- النادى الأهلي
- بيراميدز
- فيوتشر
- الزمالك
- المقاولون العرب
- فاركو
- الاتحاد السكندري
- المصري البورسعيدي
- إنبي
- سموحة
- الإسماعيلي
- سيراميكا كليوباترا
- البنك الأهلي
- أسوان
- غزل المحلة
- الداخلية
- طلائع الجيش
- حرس الحدود
مباريات كأس العالم للشباب
تعقد اليوم الجمعة عدة مباريات لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة وتأتي كالتالي:
- الساعة 12 مساءً مباراة كوريا الجنوبية، والهندوراس.
- الساعة 16 مساءً في استاد سيوداد دي لا بلاتا يواجه فريق العراق، فريق تونس في الجولة 2
- 21:00: مباراة الإكوادور، جزر فيجي
- 21:00: مباراة سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية.