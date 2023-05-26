الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زكى القاضى: "حياة كريمة" المشروع الأعظم فى تاريخ مصر (فيديو)

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

تحدث الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن إنجازات مبادرة حياة كريمة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أنها المشروع الأعظم في تاريخ مصر خلال العقود الماضية، وهي أول صورة لشكل الدولة المصرية في قرى الصعيد منذ 40 عامًا.

وأضاف القاضي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن جميع قرى الصعيد لم تكن تشاهد أو تعلم معنى الحكومة المصرية، إلا حينما بدأت مشروعات حياة كريمة في الانطلاق بالقرى المذكورة.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة كبيرة للغاية تزيد على 90% لمشروعات حياة كريمة سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، منوهًا بأن المبادرة يصرف عليها أكثر من تريليون جنيه، وتخدم أكثر من 4500 قرية.

وتابع: لا بد أن تكون الدولة المصرية موجودة بصورتها الحقيقية في الشكل والمضمون لتنفيذ كل المشاريع والبنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب، معقبًا: "ما يحدث الآن هو شكل حقيقي للدولة المصرية في القرى".

نشهد الآن شكل الدولة الحقيقي

وأوضح الكاتب الصحفي أننا نشهد الآن شكل الدولة الحقيقي الذي كان لا بد من وجوده داخل القرى منذ عدة عقود، ومنذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانطلاق المبادرة في 2017، والمصريون أصبحوا يرون شكل الحكومة الحقيقي الذي يساعدهم.

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