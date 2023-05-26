روسيا: إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا فسنضطر لشن ضربة استباقية

أكد ديميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا، فسوف تضطر روسيا إلى شن ضربة استباقية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه في حال وجود النظام الحالي في أوكرانيا ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شيء، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية في كييف.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، الخميس، عن توقيف "مخربين" أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.

وذكر الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء المحلية أن "مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، حاولت تفجير زهاء 30 خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين" في شمال غرب البلاد في مطلع مايو.

وأضاف: "كانت الأجهزة الاستخبارية الأوكرانية تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى وقف المفاعلات النووية، واضطراب العمل الطبيعي للمحطات النووية، وتأثير مهم على الاقتصاد الروسي وسمعة روسيا"، مشيرًا الى أن هؤلاء "تمكنوا من تفجير عمود لخط توتر عالٍ، وزرعوا ألغامًا عند قواعد 4 أعمدة أخرى لخطوط التوتر العالي تابعة لمحطة لينينغراد النووية" الواقعة على مسافة 30 كلم من مدينة سانت بطرسبرج.