الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير أحمد حجاج: مصر تتميز بعلاقات ممتازة مع القارة الأفريقية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن مصر تتميز بعلاقات ممتازة مع القارة الأفريقية، ليس فقط منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963م، ولكن قبل ذلك كان هناك تواجد مصري في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أنه في السنوات الأخيرة حدث زخم كبير في زيادة هذه العلاقات، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يوجد أكثر من  10 آلاف طالب يدرسون في المعاهد والجامعات المصرية مجانًا بمنح دراسية، حيث أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما رأس منظمة الوحد الأفريقية منذ عدة سنوات، أقرت بإنشاء منطقة التجارة الحرة في أفريقيا، والتي أدت إلى زيادة في الصادرات المصرية زيادة كبيرة إلى القارة الأفريقية، وأيضًا إلى زيادة الواردات من القارة الإفريقية اللازمة للصناعة المصرية.

وأوضح أن مصر تتشاور كثيرًا مع الرؤساء الأفارقة في الموضوعات التي تتناقش في اجتماعات القمم الأفريقية، أو حتى داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. 

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