محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش والمؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري، للحكم الدولي محمود البنا.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويعاون “البنا” كلا من أحمد صلاح ووائل شعبان، على أن يكون عاطف حسين حكمًا رابعًا وطارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده مصطفى عطية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة من 22 مباراة بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مواجهات.

ويأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.