الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

محمود البنا
محمود البنا

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش والمؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري، للحكم الدولي محمود البنا.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويعاون “البنا” كلا من أحمد صلاح ووائل شعبان، على أن يكون عاطف حسين حكمًا رابعًا وطارق مجدي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده مصطفى عطية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة من 22 مباراة بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 مواجهات.

ويأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

الحكم محمود البنا الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش طلائع الجيش

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 حسب مانشرته الوزارة

تعرف على توزيع درجات الصف السادس الإبتدائي 2023 لجميع المواد الدراسية

"الدستور" تحصد جائزة المسابقة الرمضانية بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مسلسلات رمضان 2024.. أهم الاستعدادات لتصوير الأعمال الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية