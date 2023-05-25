الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسى بهدفين فى الشوط الأول

مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام تشيلسي بالتقدم بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 32 لبطولة الدوري.

سجل هدفي الشياطين الحمر كاسيميرو في الدقيقة السادسة وأنتوني مارسيال في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

البداية كانت قوية من جانب تشيلسي حيث شهدت الدقيقة الثالثة، بعد تسديدة من تشوكويميكا من على حدود منطقة الجزاء لصالح تشيلسي لكنها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة من مودريك لاعب فريق تشيلسي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وعلى عكس سير اللعب تقدم اليونايتد بعد كرة عرضية من ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد، عن طريق إريكسن على رأس كاسيميرو الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

في الدقيقة 13 تصويبة من أنتوني من على حدود منطقة الجزاء لصالح مانشستر لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 19 تصويبة من مارسيال من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر يونايتد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 32 فرصة لفريق تشيلسي بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق تشيلسي عن طريق لويس هال على رأس كاي هافيرتز، الذي سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم لمرمى تشيلسي.

وقبل نهاية الشوط الأول جاء الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض بعد تمريرة عرضية رائعة من جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد إلى المهاجم مارسيال، الذي سدد كرة على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.
 

مانشستر يونايتد تشيلسى الدورى الانجليزى البريميرليج

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