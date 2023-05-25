برلمانية لـ"الشعب السوداني" قلوب المصريين مفتوحة لكم قبل بيوتهم

أثنت النائبة شادية الجمل، عضو البرلمان العربي وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على اقتراح منح وسام البرلمان العربي للشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، مؤكدَة أنه من حق دولة قطر أن تكون في أحضان الأمة العربية.

وأشارت الجمل، في كلمتها خلال جلسة البرلمان العربي الأخيرة، إلى أن قرار عودة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية يؤكد أن هناك نظام سياسي متفتح على دولنا العربية، ودعت البرلمان العربي لتبني مبادرة لضم النواب السوريين في البرلمان العربي خاصة بعد انعقاد مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية.

وأكدت عضو البرلمان العربي، أهمية أن تكون الأزمة السودانية على رأس أولويات البرلمان العربي خاصة مع ما تشكله الأزمة من تهديد لأمن ووحدة السودان الشقيق، لافتًة إلى أنه يوجد بمصر عدد كبير من السودانيين يتخطى الـ9 مليون سوداني يعاملون مثل المصريين ولا يتم اعتبارهم كلاجئين ولا يتم تسكينهم في مخيمات.

وأشادت عضو البرلمان العربي بالدور الذي قامت به الحكومة المصرية في تيسير عبور السودانيين وغيرهم الفارين من الحرب من المنافذ والمعابر، مضيفة: “نفتح قلوبنا قبل بيوتنا لإخوتنا السودانيين ونرحب بهم في وطنهم الثاني، مؤكدة أن أمن السودان الشقيق جزء وامتداد للأمن القومي المصري”.