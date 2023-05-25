الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحبس عامين لمتهمين تسببا في عاهة مستديمة لمهندس بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة كل من "ي.ع.م" و"ع.ا.خ"، بالحبس عامين مع الشغل، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه "م.ال.م".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8968 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول ، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وإصابته بسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر خلاف سابق بين المجني عليه "م.ال.م" مهندس ميكانيكي، وبين المتهم الأول "ي.ع.م" عاطل و"ع.ا.خ" عاطل، وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم، انصرفوا وعادوا بعد وقت حاملين الأسلحة البيضاء سكاكين، وفجأه المتهم الثاني بضربة استقرت برأسه، مما أعاقت هروبه وتعدى عليه المتهم الثاني بذراعه الأيمن، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي قطع العضلات الباسطة للرسغ الأيمن، وتخلف عنها إعاقة حركية مع ضمور طفيف بالساعد الأيمن تقدر نسبتها بحوالي 15% على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير الطب الشرعي، أن الإصابة قطعية حدثت من جسم صلب مثل السكين وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد لتاريخ الواقعة، وأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

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