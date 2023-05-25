الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل أزمة أتشيمبونج.. ومستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق سجل فيديو يؤكد فيه حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأكد رئيس النادي في مؤتمر صحفي  عقده اليوم، أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وتابع قائلا: "اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسط واحد من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك".

وأضاف أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بصالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، والتي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات التي افتقدها الفريق في الجولة الماضية بعد تعادله مع فريق الداخلية.

 

اتشمبونج الزمالك أزمة اتشمبونج شيكابالا سبورتنج لشبونة مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور

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