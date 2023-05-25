"الأوروبي لإعادة الإعمار": نحتاج لحشد التمويل من القطاع الخاص في إفريقيا

قالت هايكة هارمجارت، المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن المساهمين في اجتماعات البنك الإفريقي وافقوا على تعزيز الدعم لتمويل المشروعات الخضراء في إفريقيا.

تمويل المشروعات الإفريقية

وأكدت “هارمجارت” خلال لقائها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لديه شراكة مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة الشمسية بالقارة السمراء.

حشد التمويل

وتابعت: "نحن في حاجة إلى حشد التمويل من القطاع الخاص في إفريقيا، خاصة وأن إفريقيا لديها موارد هائلة في مجال الطاقة المتجددة مثل الرياح في مصر".

وأضافت أنه يجب أن يكون هناك نقلة نوعية في حجم الاستثمارات بالطاقة النظيفة لحماية الكوكب من مخاطر التغير المناخي.