الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء الأزمة.. "زوران" يقود مران لاعبي الاتحاد السكندري

زوران مدرب الاتحاد
زوران مدرب الاتحاد السكندري

عاد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لقيادة مران الفريق بعد انقطاعه 24 ساعة غاب فيها عن قيادة الفريق رغبةً في الرحيل.

وتواجد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري في مران الفريق، لمعرفة الأسباب التي جعلت زوران يطلب الرحيل.

واجتمع المدرب الصربي مع لاعبي الاتحاد السكندري وطالبهم بالتركيز وفتح صفحة جديدة قبل مباراة بيراميدز المقرر إقامتها الأثنين المقبل,

وسعى أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري على تقريب وجهات النظر بين الجهاز الفني واللاعبين بما يحقق المصلحة العامة للفريق.

وتراجع الاتحاد السكندري إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في المباراة الماضية لزعيم الثغر.

الصربي زوران مانولوفينش الاتحاد السكندرى مران الاتحاد السكندري الدورى المصرى

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