الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشا كليب تكشف أهم التحديات التى تواجه ملف التعليم فى مصر

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ملف التعليم مرتبطة بكل محاوره.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحديات متعلقة بجميع محاور التعليم، من ناحية العجز الشديد في المعلمين، وتدني الأجور، وكذلك تطوير المناهج، ومحور البيئة المدرسية، وكثافة الطلاب في الفصول.

وأشارت إلى أن المناهج تم قطع شوط كبير لتطويرها في الابتدائي، والوزارة تستعد لتطوير مناهج الإعدادية، موضحة أننا نحتاج لوضع رؤية واضحة واستراتيجية وطنية للتعليم، وهذا ما سيقوم به الحوار الوطني.

وأكدت أن كل المشاركين بالحوار الوطني يوجد اتفاق بينهم على إنشاء مركز وطني للتعليم والتدريب، ويتمتع بالاستقلالية ويقوم برسم السياسة التعليمية ومتابعة الإنفاق وضمان التمويل وكذلك الجودة. 

رشا كليب التحديات ملف التعليم محاور التعليم المعلمين تدني الأجور تطوير المناهج كثافة الطلاب

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