الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوار الوطني.. محمد بيومي: هناك تطورات حدثت في ملف سجناء الرأي

محمد بيومي
محمد بيومي

قال محمد بيومي، القيادي بحزب الكرامة وممثل الحزب في الحوار الوطني، إن فكرة الحوار الوطني بدأت مع إفطار الأسرة المصرية عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة الحوار وبدأت بالحركة المدنية التي تتكون من 12 حزبا، حيث أصدرت بيان بمجموعة من الضمانات التي تضمن أن الحوار يكون بشكل مثمر. 

وأضاف محمد بيومي خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلد، أن من بين هذه الضمانات هي النظرة الجادة لملف سجناء الرأي، لافتاً إلى أن هناك تطورات حدثت في ملف سجناء الرأي، حيث صدرت قرارات عفو رئاسي، وصدرت قرارات من النيابة، وهناك عدد معقول خرج، وبالتالي نحن نطمع أن هذا الملف يتم تصفيته تمامًا، بحيث لا يوجد سجين رأي في مصر، طالما أنه لم يحمل السلاح، ولم يدع إلى العنف، وهما المحظوران المهمان، وبالتالي يجب ألا تحاسب الناس على آرائها السياسية. 

وأوضح أن المعارضة والنظام مع الدولة المصرية واستقرارها وحمايتها واستمرارها في أداء دورها، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس أمناء مناصفة بين المعارضة التي تمثلها الحركة المدنية، وبين الحكومة. 

وأشار إلى أن مجلس الأمناء بذل جهد كبير على مدار عام كامل حتى يوفر مناخ ملائم للحوار . 

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

"الدستور" توثّق تاريخ السمسمية.. فن مصري نقلته التجارة للخليج

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

"الفضائية المصرية" الموجهة لأمريكا تبدأ البث على الموقع الموحد للوطنية للإعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية