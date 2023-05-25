الحوار الوطني.. محمد بيومي: هناك تطورات حدثت في ملف سجناء الرأي

قال محمد بيومي، القيادي بحزب الكرامة وممثل الحزب في الحوار الوطني، إن فكرة الحوار الوطني بدأت مع إفطار الأسرة المصرية عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة الحوار وبدأت بالحركة المدنية التي تتكون من 12 حزبا، حيث أصدرت بيان بمجموعة من الضمانات التي تضمن أن الحوار يكون بشكل مثمر.

وأضاف محمد بيومي خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلد، أن من بين هذه الضمانات هي النظرة الجادة لملف سجناء الرأي، لافتاً إلى أن هناك تطورات حدثت في ملف سجناء الرأي، حيث صدرت قرارات عفو رئاسي، وصدرت قرارات من النيابة، وهناك عدد معقول خرج، وبالتالي نحن نطمع أن هذا الملف يتم تصفيته تمامًا، بحيث لا يوجد سجين رأي في مصر، طالما أنه لم يحمل السلاح، ولم يدع إلى العنف، وهما المحظوران المهمان، وبالتالي يجب ألا تحاسب الناس على آرائها السياسية.

وأوضح أن المعارضة والنظام مع الدولة المصرية واستقرارها وحمايتها واستمرارها في أداء دورها، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس أمناء مناصفة بين المعارضة التي تمثلها الحركة المدنية، وبين الحكومة.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء بذل جهد كبير على مدار عام كامل حتى يوفر مناخ ملائم للحوار .