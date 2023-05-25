الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل مبادرة "مودة": يجب استغلال الفرص الضائعة واستعادة دور المجتمع المدني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت راندا فارس ممثل مبادرة (مودة) إنه يجب استغلال الفرص الذهبية الضائعة واستعادة دور المجتمع المدني بشأن التوعية بوسائل تنظيم الأسرة في القرى النائية والمناطق المحرومة، لافتة إلى أن 30.1% من السيدات توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الاسرة، ولابد من توعيتهن بالأعراض الجانبية لوسائل تنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال ثاني جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم الخميس تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وأشارت إلى برنامج (المودة) التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوعية المقبلين عن الزواج، حيث أن الشباب يجهلوا الكثير عن الأسرة، فبرنامجنا يستهدف الرجل أيضًا وليس المرأة فقط.

ولفتت إلى أن لبرنامج (مودة) منصة رقمية مجانية، وأوصت بجعل المنصة متطلب إلزامي على كافة الجامعات الحكومية، فلدينا حوالي 480 ألف طالب وطالبة جامعية يجب توعيتهم بالأسرة.

وقال حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن النمو السكاني المتسارع هو المسبب للأزمة، فالفقر والأمية والبطالة هي الروافد الأساسية للأزمة السكانية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بشأن هذا الملف.

وأوصى بضرورة الاهتمام بالإعلام المرئي وأن يكون متواجد بشكل دائم، فالبث تكلفته مرتفعة لذلك نطالب بخفض تكاليف هذا البث، والاهتمام بالرئدات الريفيات ودورهن في توعية سيدات الريف والقرى، وأن يكون هناك تكامل بين مؤسسات الدولة، الاهتمام بالخطاب الديني خاصة على مستوى القرية.

فيما أوصت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية - في تعقيبها خلال الجلسة- ضرورة وضع برنامج لتطوير إمكانيات الرائدات الريفيات، وإحالة بعض المهام لأطقم التمريض نظرًا للنقص الشديد في عدد الأطباء المتواجدين بالوحدات الصحية في القرى.

راندا فارس مبادرة مودة الفرص الذهبية المجتمع المدنى الخصائص السكانية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. "الوطنية للتدريب" تستقبل والد المصارع بغدودة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا "مرقس وليم" مطرانًا على كرسى إيبارشية القوصية

السفارة التركية بالقاهرة تهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية