في يومه الثالث.. “الشباب والرياضة” تواصل فعاليات الملتقى التثقيفي حول مستقبل العمل

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات اليوم الثالث من المرحلة الثانية من الملتقى التثقيفي التوعوي "منظمة العمل الدولية تتحدث مع الشباب عن مستقبل العمل" تحت عنوان "نحو إيجاد فرص بديلة للهجرة غير الشرعية".

ونفذت فعاليات الملتقى بمركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، بمشاركة 75 متدربا من أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة.

وتناولت فعاليات اليوم، تنفيذ الجلسة الأولى حول المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين دور المرأة والرجل في سوق العمل لتحقيق التنمية في المجتمع، مع الإشارة إلى دور المرأة المؤثر في المجتمع سواء من خلال العمل داخل المنزل، أو دورها في الإنجاب وتكوين الأسرة، وحتى مشاركتها الأساسية في كافة مجالات العمل.

وتناولت الجلسة الثانية ريادة الأعمال ودورها في التنمية، وكيفية الحصول على وظيفة الأحلام من خلال العمل على اكتساب وتنمية المهارات الأساسية التي يحتاج الشباب إلى إتقانها للتميز في سوق العمل، مع الإشارة إلى ضرورة استغلال الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي في تكوين صورة ذهنية مميزة وفريدة عنهم للحصول على فرصة عمل مناسبة في مجال اهتمامهم.