الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعمًا لمبادرة "حياة كريمة".. جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ3292 حالة بالقوافل الطبية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية بالتعاون مع محافظة الغربية، إلى قرية الدلجمون مركز كفر الزيات ، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت جامعة طنطا أيضا قافلتين شاملتين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إلى قرية عزبة مشرف بمركز زفتى وقرية النحارية بمركز كفر الزيات  بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة العنف ضد المرأة. 

شهدت القوافل الثلاثة توقيع الكشف الطبي لعدد 3292 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 237 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية:

202  في جراحة المخ والأعصاب و334 حالة في عيادة طب الأطفال، 445 بجراحة العظام، و327 بعيادة الأمراض الجلدية، و332 بأمراض الباطنة، و162 بعيادة جراحة المسالك البولية، و339 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و69 بعيادة الجراحة العامة، و156 بعيادة الأمراض الصدرية، و109 بالنفسية والعصبية، و450 بعيادة طب وجراحة العيون ، و73 بعيادة القلب والأوعية، و149 بعيادة التحاليل، و128 بعيادة تنظيم الأسرة، و17 بعيادة صحة المرأة. 

كما تم تحويل 237 حالة بواقع 18 جراحة مخ وأعصاب، و 10 أطفال ، 30 عظام، 16 جلدية، 12 باطنة، 13 مسالك بولية، 30 انف واذن وحنجرة، 16 جراحة عامة، 12 الصدر،14 نفسية وعصبية، 60 طب وجراحة العيون، و6 قلب واوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 245 مواطنًا، وزراعة 150 شجرة مثمرة بكل قرية، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها فى المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزراعين، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها، علاوةً على تنظيم ندوات للتوعية بسرطان الثدي، والفحص الذاتي للثدي، والوقاية من سرطان الثدي (التغذية – الفحص الذاتي – فحص الماموجرام، والاستخدام الآمن للبلاستيك). 

القوافل الطبية
القوافل الطبية
القوافل الطبية
القوافل الطبية
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دعما لمبادرة حياة كريمة تقديم الرعاية الطبية لــ 3292 حالة بقوافل جامعة طنطا بكفر الزيات وزفتى استكمال العلاج إجراء الفحوصات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور محمود ذكى العلاج بالمجان العنف ضد المرأة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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