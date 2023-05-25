الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طرح طن أرز بأسعار مخفضة لأهالي الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، بطرح طن من الأرز المعبأ بمعرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وتم توزيع الأرز على ٥٠٠ شنطة، ٢٥٠ منها تحتوي على عدد ٢ كيس أرز وزن ١ كيلوجرام و٢ كيس مكرونة، وتم بيعها مقابل ٤٥ جنيهًا.

كما تم طرح ٢٥٠ شنطة أخرى تحتوي على عدد ٢ كيس أرز معبأ وزن ١ كيلوجرام وكيس عدس أصفر وزن ٥٠٠ جرام، وتم بيعها مقابل ٥٠ جنيهًا، وتم البيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة الأرز وبأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عنهم.

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