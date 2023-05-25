كيف تنجح "قطاع الأعمال" في تطوير صناعة الأدوية؟.. خبير يجيب

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق ومستشار الهيئة العربية للتصنيع، إن صناعة الأدوية تعد من أهم الصناعات في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة المجتمع وسد الحاجة للعلاجات الطبية المختلفة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الشركات الحكومية في قطاع الأعمال العام تعتبر من أهم اللاعبين في هذه الصناعة، حيث تعمل هذه الشركات على تطوير الأدوية بأسعار معقولة لتلبية احتياجات المجتمع.

وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير وإنتاج الأدوية التي تعالج العديد من الأمراض المختلفة، وتشمل هذه الأمراض الوبائية والمزمنة والسرطان والأمراض الوراثية والنفسية. وتتميز هذه الشركات بتوفير الأدوية بأسعار معقولة وبجودة عالية، مما يجعلها تنافس بشكل قوي مع الشركات الخاصة.

وأكد أنه يعتبر تطوير صناعة الأدوية في الشركات الحكومية من أهم الأهداف الاقتصادية للحكومة المصرية، حيث تساهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل للكثير من الشباب المصري، وتسهم أيضًا في تحسين الصحة العامة للمجتمع. كما تعمل الحكومة على دعم هذه الشركات من خلال توفير الدعم المالي والتقني والتدريب، وذلك لتحسين الإنتاج وتطوير المنتجات الجديدة.

وأوضح أنه تعتبر صناعة الأدوية في مصر من أسرع الصناعات نموًا في السنوات الأخيرة، حيث تشهد هذه الصناعة تطورًا مستمرًا وتوسعًا في الإنتاج وتوسعًا في الإنتاج، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير هذه الصناعة من قبل الشركات الحكومية في قطاع الأعمال العام. وتعد هذه الصناعة من الصناعات الحيوية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير، وذلك لتحسين جودة المنتجات وتوفير علاجات جديدة للأمراض المختلفة.

وأشار إلى أنه تساعد تطور صناعة الأدوية في الشركات الحكومية على تعزيز الاكتفاء الذاتي في مصر في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وبالتالي توفير العملة الصعبة وتقليل العجز التجاري. كما تساهم هذه الصناعة في تحسين الصحة العامة للمجتمع وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بأسعار معقولة.

وأوضح أنه تواجه صناعة الأدوية في الشركات الحكومية بعض التحديات، ومن أهمها تحديات التمويل والتدريب والتكنولوجيا والتسويق، ولكن مع توفير الدعم المالي والتقني والتدريب المناسب، يمكن تجاوز هذه التحديات وتحسين جودة المنتجات وتطوير الصناعة بشكل مستمر.

وأكد أنه في النهاية، “تعتبر صناعة الأدوية في الشركات الحكومية في مصر من الصناعات الحيوية الهامة التي تساهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع وتوفير العلاجات المناسبة للأمراض المختلفة، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير وتوفير الدعم المالي والتقني والتدريب وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم”.