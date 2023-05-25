الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد تمهيدًا لافتتاحها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مع الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي الجديد؛ لمناقشة الاعتمادات المالية اللازم توافرها لمشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي؛ لاستكمال آخر الأعمال بالمشروع؛ استعداداً لافتتاحه كلياً.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حلمي الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأيمن أحمد شحاتة مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومحمد يونس مدير عام إدارة الاحتياجات.

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وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، إن الاجتماع تضمن مناقشة المقترحات المقدمة بشأن توفير الاعتمادات والمخصصات المالية اللازم توافرها؛ وذلك استكمالًا لآخر الأعمال بمستشفى الإصابات والطوارئ، والوقوف على اَخر تطورات ومراحل التنفيذ، وإنجاز الأعمال المتبقية فى الوقت الزمني المحدد لها.

وأشار رئيس جامعة أسيوط،  إلى أن مستشفى الإصابات يعد أول مستشفى مُتخصصا في استقبال وعلاج حالات الحوادث والإصابات بمختلف تخصصاتها الجراحية في صعيد مصر، والمقام  على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، بطاقة استيعابية إجمالية  لتبلغ (560 ) سريرًا، و(27 ) غرفة عمليات، بتكلفة بلغت 871.74 مليون جنيه؛ لتضاف إلى المدينة الطبية المتكاملة التي تمتلكها جامعة أسيوط بمستشفياتها التخصصية، والتى تخدم ملايين المترددين عليها من محافظات الصعيد.

هذا وكان قد كلف في وقت سابق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد صلاح الدين قراعة أستاذ التدريب الرياضي وعلوم الحركة، بالإشراف على القرية الأولمبية.

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وصرح  رئيس جامعة أسيوط إن ذلك القرار يأتي في طار حرص إدارة الجامعة على تعظيم الإفادة من مراكزها ووحداتها المتميزة، وتطوير العمل بها، ويأتي في مقدمتها القرية الأولمبية بالجامعة، والتي تُعد أحد الصروح المتميزة بالجامعة، والتى تحتل مكانة متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، بما تضمه من ملاعب وصالات وحمامات سباحة مجهزة وفق أحدث النظم الرياضية، وطبقاً  للمعايير والضوابط المحددة لكل لعبة؛ وذلك لدعم وتشجيع  ممارسة الأنشطة الرياضية للأفراد من مختلف الأعمار  داخل وخارج الجامعة.

إستعدادا لإفتتاح الاعتمادات المالية الدكتور أحمد المنشاوى المخصصات المالية المستشار القانوني المقترحات المقدمة حالات الحوادث رئيس جامعة أسيوط شوكت صابر أمين عام الجامعة محافظات الصعيد

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