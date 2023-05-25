الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدافع نابولى

كيم مين جاي
كيم مين جاي

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث نادي مانشستر يونايتد عن صفقة دفاعية مميزة لتدعيم الفريق بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.            

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدافع نابولي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع نابولي الإيطالي، في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن مانشستر يونايتد نجح في حسم صفقة ضم كيم مين جاي من نابولي، مقابل 58 مليون يورو.

كيم مين جاي 

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن الصحفي "ماركو بارازجي"، الذي يعمل في شبكة "سبورت ميدياست"، أنه تتبقى الرتوش الأخيرة لإعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ونجح "كيم مين جاي" في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية، بعد تألقه رفقة نابولي ومساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2022-2023، وذلك لأول مرة منذ 33 عامًا.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الكوربي الجنوبي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة نابولي في يونيو 2025.

وشارك كيم مين جاي في 44 مباراة رفقة نابولي في جميع البطولات هذا الموسم 2022-2023، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

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