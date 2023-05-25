الزمالك يصعّد حارسى 2003 للفريق الأول قبل مواجهة طلائع الجيش

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتصعيد الثنائي عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، حارسي مرمى فريق ٢٠٠٣، بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة للثنائي حارسى 2003 على هامش المران، بعدها خاض الحراس فقرة فنية قوية.

ويحرص الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، للاستفادة بأفضل العناصر في قطاع الناشئين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



فقرة تأهيلية 40 دقيقة في مران الزمالك تحت قيادة مخطط الأحمال

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية لمدة 40 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وتضمنت الفقرة التأهيلية خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفني خلال هذه الفترة في تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.