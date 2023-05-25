انطلاق القمة المصرفية العربية الدولية بباريس بمشاركة 300 مشارك من 27 دولة

انطلقت فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية بباريس بمشاركة أكثر 300 مشارك من 27 دولة، يشكلون أكبر تجمع مصرفي عربي – لتعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية والتجارية بين الشعوب بحضور شخصيات رفيعة المستوى.

بدأت أعمال القمة المصرفية المصرفية الأوروبية-العربية 2023، صباح اليوم، برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحت عنوان نحو علاقات اقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة



افتتح أعمال القمة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والهادي شايب عينو الأمين العام لجمعية المصارف الفرنكوفونية، والسفير كريم أملال وزير فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​، و فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​، وهيلين لوغال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.



وخلال افتتاح اعمال القمة تم تكريم رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله الراجحي، بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2023، ويعقد الاتحاد على هامش القمة المصرفية العربية الدولية، مؤتمرًا مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية (ICC) فى 26 مايو في باريس، في مقر غرفة التجارة الدولية الـ ICC في باريس.



وتتضمن فعاليات القمة مؤتمرا عن التحكيم الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – باريس ، غدا الجمعة 26 مايو، في مقر الغرفة، تحت عنوان" التحكيم: عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارية الدولية.