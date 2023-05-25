محافظ المنوفية ورئيس "صندوق التنمية الحضرية" يتفقدان 1672 وحدة سكنية بقرية الراهب

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق، جولة تفقدية لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات الجاري تنفيذه بقرية الراهب بشبين الكوم "مشروع داره".

وتابع محافظ المنوفية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أعمال التشطيبات والتجهيزات للعمارات السكنية بالمشروع والمقام على مساحة 15،7 فدان ويضم 16 عمارة (أراضي + 10 أدوار علوية) بإجمالي 1672 وحدة سكنية.

ويشمل المشروع (مول تجاري، مجمع خدمات، محطة رفع صرف صحي، باركينج للسيارات، لاند إسكيب، مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي) وغيرها من الخدمات الأساسية، وخلال الجولة تم تفقد عدد من الوحدات السكنية على مساحات مختلفة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن مكونات ومراحل التنفيذ والتصميمات الهندسية والاشتراطات الفنية للمشروع، وكذا تنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية بكل القطاعات الخدمية من أجل توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية، أن ما نشهده اليوم هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لأهالينا بالمنوفية، وهو ما يُعد جزءًا من رؤية واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء وبناء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مثمنًا دور صندوق التنمية الحضارية والهيئة الهندسية لمشاركتهم الفعالة وإنجاز المشروع في وقت قياسي طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الجهود الميدانية لمحافظ المنوفية ومتابعته الدورية للمشروع القومى لعواصم المحافظات، مشيرًا إلى أن معدلات الأداء ونسب التنفيذ تسير بخطي ثابتة وفقًا للخطة الموضوعة، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير المناطق الغير مخططة من خلال تنفيذ خطط تنموية ومشروعات قومية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.