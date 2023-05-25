عبدالله الصاوى: رسوم نادرة فى معرض "أبونظارة زرقا" لأول مرة بالقاهرة

دعا الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وهي أول مؤسسة مصرية معنية بالحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، كل محبي وعشاق فن الكاريكاتير المصري، لمشاهدة معرض "عودة.. أبونظارة زرقا"، الذي تقيمه المؤسسة، ويستضيفه المعهد الفرنسي بالمنيرة، احتفالًا بيوم الكاريكاتير المصري، ومرور ١٤٥ عامًا على دخول الكاريكاتير للصحافة المصرية من خلال مجلة أبونظارة زرقا التي أسسها الكاتب المصري الساخر: يعقوب صنوع (١٨٣٩-١٩١٢) ، وصدر عددها الأول بالقاهرة في ٢٥ مارس عام ١٨٧٨، لتكون أول صحيفة فكاهية كاريكاتيرية ساخرة في مصر والشرق كله.

وقال الصاوي إن المعرض مستمر حتى ١٥ يونيو القادم، وإنه فرصة لكل عشاق ومحبي فن الكاريكاتير المصري لمشاهدة مجموعة نادرة من الرسوم الكاريكاتيرية التي تعرض في معرض عام لأول مرة، والتي نشرت بمجلة أبونظارة زرقا ليعقوب صنوع في الفترة من ١٨٧٨ إلى ١٨٨٦.

وأضاف أن المعرض يضم إلى جانب رسوم مجلة أبونظارة زرقا، مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية ليعقوب صنوع بريشة أكثر من مئتي رسام حول العالم، في عرض أول وحصري لتلك الرسوم.

وأشار الصاوي، المنسق العام للمعرض، إلى أن المعرض يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، على مدار أكثر من 10 سنوات؛ من أجل الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وإعادة كتابة تاريخ الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل وفق آلية علمية سليمة.

وأوضح الصاوي، أن المعرض يهدف إلى الحفاظ على جزء أصيل من تراث فن الكاريكاتير المصري الذي يعتبر أحد أهم مصادر قوة مصر الناعمة، والاحتفال بمرور 145 عامًا على دخول الكاريكاتير الصحافة المصرية، و110 أعوام على رحيل يعقوب صنوع.. رائد الكاريكاتير المصري.

يذكر أن معرض "عودة.. أبونظارة زرقا" افتتحه الفنان المصري العالمي جورج البهجوري، عميد رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب، والسيد دافيد سادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي الفرنسي بمصر، ومدير المعهد الفرنسي بمصر، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير والمنسق العام للمعرض، في الحادية عشرة والنصف من صباح الخميس الماضي 18 مايو.