الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يقترب من ضم موهبة سبورتنج لشبونة

مانويل أوجارتي
مانويل أوجارتي

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبًا من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة جديدة من الدوري البرتغالي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، نقلًا عن صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع مانويل أوجارتي، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، في الصيف المقبل.

وأفاد الصحفي "فابريزيو رومانو" نقلًا عن الصحيفة البرتغالية، أن مسئولي باريس سان جيرمان تواصلوا مع نادي سبورتنج لشبونة بشأن الحصول على خدمات مانويل أوجارتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة البرتغالية في تقريرها، أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضًا رسميًا إلى إدارة سبورتنج لشبونة ستبلغ قيمته 60 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد مانويل أوجارتي مع ناديه.

وأضاف الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن باريس سان جيرمان قد ينجح في حسم صفقة مانويل أوجارتي لصالحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الأوروجوياني، صاحب الـ22 عامًا، رفقة سبورتنج لشبونة في صيف 2026.

ويُعد مانويل أوجارتي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها أندية ليفربول، تشيلسي وأستون فيلا من إنجلترا.

باريس سان جيرمان مانويل أوجارتي أوجارتي سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي ليفربول تشيلسى

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