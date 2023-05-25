ضبط 2.6 طن قمح قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في الحسينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعه استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 م قامت إدارة تموين الحسينية بشن حملة برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة و مفتشي الإدارة

أسفرت الحملة عن عن ضبط عدة مخالفات وتحرير محضر رقم 1520 جنح الصالحية الجديدة ضد "إ. ج. ع. م. أ" صاحب سيارة محمله قمح محلية لحيازة وبيع أقماح خارج المحافظة بالسوق السوداء وعدم توريدها داخل المحافظة تم التحفظ على 25 شيكارة قمح محلي خام بوزن 2625 كيلو تقريبا، ومحضر رقم 7806 جنح الحسينية ضد س م ن س صاحب محل جزارة بناحية بحر البقر لعدم اتباع الاشتراطات التموينية.

كما تم تحرير محضر رقم (7807) جنح الحسينية ضد "م.أ.إ.م" صاحب سوبر ماركت بالإخيوه لبيع سلع مجهولة المصدر غير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ على 10 أطباق كبدة، ومحضر جنح الحسينية ضد “م.م ..إ” صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 5 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

هذا وقد تم تحرير تقارير ضد أصحاب 7 مخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ولعدم نظافة آواني العجين.