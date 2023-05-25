محافظ الغربية: طفرة تعليمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاجتماع الأول لجامعة سمنود التكنولوجية والذي عقد اليوم، بمقر الجامعة برئاسة الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، وحضور كلا من الدكتور سيد العجوز، نائب رئيس الجامعة، الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو المجلس، الدكتور هشام الشيخ عضو المجلس والمستشار مختار علي جبر، المستشار القانوني.

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة بحضوره للاجتماع الأول للجامعة والتي شهد نشأتها منذ وضع حجر الأساس وحتى انتهائها وبدء العمل بها، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حدثت في عهده طفرة تعليمية وخاصة التعليم الجامعي، وعلى رأسها تغيير مفهوم التعليم الفني وتغير مضمونة، كما تم في عهده طفرة غير مسبوقة في المنشآت الجامعية حيث تم إنشاء ١٨ جامعة؛ ٦ تكنولوجية و١٢ جامعة أهلية خلال العام الماضي فقط.

كما وجّه رحمي، الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس ولكل العاملين على انعقاد المجلس الأول، خلال عام جامعي كان مليء بالأنشطة، مؤكدًا دور الجامعة في تخريج كوادر متخصصة فنية قادرة على خدمة المجتمع، وجامعة سمنود هي نموذج مميز، بدأت عامها الأول بقوة وستكمل بقوة أكثر.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للجامعة، وخاصة في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع، موجهاً الدعوة للجامعة للمشاركة في أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب تقديم التسهيلات لطلاب الجامعة لتنفيذ زيارات وتدريبات داخل القرى المنتجة المنتشرة في كل ربوع المحافظة.

كما أكد الدكتور طارق رحمي، ضرورة التعاون مع الجماعات العالمية سواء من خلال الزيارات التبادلية وتوقيع الاتفاقيات، إلى جانب ضرورة دراسة لاحتياجات سوق العمل المصري وخاصة داخل الغربية وإدراج تخصصات جديدة في الجامعة تتماشى مع السوق المحلي والأجنبي.