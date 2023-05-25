"التصديري للصناعات الغذائية": تنظيم بعثة تجارية للعراق في نوفمبر وأخرى لأمريكا قريبا

قال علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة البعثات التجارية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بسمعة جيدة بالسوق الكيني، لافتا الى ان هذا الامر ساهم فى نجاح العديد من الشركات من الدخول إلى كينيا والتصدير لها.

- إفريقيا سوق واعد للصناعات الغذائية

وأشار عضو مجلس إدارة البعثات التجارية بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن السوق الإفريقي يعد سوقا واعدا للصناعات الغذائية المصرية، لافتا الى ان المجلس قام بتنظيم عدد من البعثات التجارية للشركات أعضاء المجلس الى بعض الدول الافريقية ، وكانت ذات نتائج إيجابية مثل "اوغندا الصومال وكينيا، و أنه عادة ما يتم التوجه الى شرق أفريقيا وذلك للاستفادة من مزايا اتفاقية الكوميسا بين مصر والدول الإفريقية والتي تمنح دخول البضائع والمنتجات المصرية بدون جمارك

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الندوة الاليكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في نيروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ،اليوم الخميس، تحت عنوان “ فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلى كينيا" وأدراها علاء الوكيل عضو مجلس إدارة البعثات التجارية بالمجلس، وبمشاركة مى خيرى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

- سهولة الاجراءات البنكية للمصدرين فى كينيا

وأوضح الوكيل ان هناك بعض الدول الافريقية تتميز بسهولة تحويل الأموال والبضائع اليها مقارنة بدول أخرى تتسم بالصعوبة، لافتا الى ان كينيا تعد من الدول الافريقية التي تتميز بسهولة تحويل الأموال والإجراءات البنكية مما يعد ذلك فرصة جيدة للمصدرين المصريين، لافتا الى ان دول شرق إفريقيا تتميز بسهولة فى التعامل البنكي فضلا عن مزايا الاستفادة من اتفاقية الكوميسا ،ولذلك عادة ما يتم التوجه الى هذا السوق.

- تنظيم البعثات التجارية

وأشار "الوكيل" إلى أنه سيتم تنظيم بعثة تجارية الى أحد الدول الإفريقية نهاية العام الجاري ومن المتوقع بأن تكون فى غرب افريقيا حيث لم يتم تحديدها بعد ،لافتا الى ان تنظيم البعثات التجارية للدول المراد زيارتها، يأتي طبقا لاحتياجات ومتطلبات شركات الصناعات الغذائية، فضلا عن طبيعة السوق واحتياجاته ودراسته

ولفت الى انه سيتم تنظيم بعثة تجارية الى الولايات المتحدة الامريكية وسيتم تحديد موعدها فضلا عن تنظيم بعثة تجارية أخرى الى العراق فى شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن المجلس نظم بعثة تجارية الى المغرب والتى انتهت من بضعة أيام وحققت نتائج إيجابية