الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل

إخلاء سبيل متهم
إخلاء سبيل متهم

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم بالقضية رقم 1635 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إخلاء سبيل متهم نشر أخبار كاذبة جرائم مشاركة جماعة إرهابية

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