الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لجنة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة ودعم برنامج 5+2  بكلية الطب البشري.

وضمت اللجنة كلاً من الدكتورة سناء عيسي نائب مدير مركز أبحاث طب عين شمس ومستشار عميد كلية الطب للجودة والاعتماد ومقرر لجنة الترقيات، الدكتورة انتصار سيد أستاذ بطب الأزهر والمدير الأسبق لوحده ضمان الجودة والدكتورة هبه السيد الأستاذ بطب أسيوط ونائب مدير وحده ضمان الجودة.

ووجه الدكتور مصطفي عبدالخالق شكره وتقديره لأعضاء اللجنة مرحباً بهم علي أرض جامعة سوهاج، ومؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، لخدمة المنظومة الطبية داخل الإقليم والمجتمع المحيط من محافظات الصعيد المجاورة.

أوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية انه خلال الزيارة تفقدت اللجنة مباني كلية الطب ومعاملها الاكلينيكية وفصولها الدراسية، كما عقدت اللجنة اجتماع موسع مع أعضاء هيئة التدريس بمجلس الكلية للحوار حول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وعرض المقترحات للتعامل مع هذه التحديات والرد علي الاستفسارات المتعلقة ببرنامج (5+2).

جدير بالذكر انه كان في استقبال اللجنة أيضا كلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية ‏للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نسرين جمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام محمد عبدالله مدير برنامج (5+2)، ونخبة من رؤساء الأقسام بالكلية.

استقبال استعراض 2050 أعضاء اللجنة الأعلى للجامعات التحديات التغيرات المناخية الدكتور مصطفى عبدالخالق الطب البشري العملية التعليمية

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية