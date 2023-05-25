رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لجنة من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة ودعم برنامج 5+2 بكلية الطب البشري.

وضمت اللجنة كلاً من الدكتورة سناء عيسي نائب مدير مركز أبحاث طب عين شمس ومستشار عميد كلية الطب للجودة والاعتماد ومقرر لجنة الترقيات، الدكتورة انتصار سيد أستاذ بطب الأزهر والمدير الأسبق لوحده ضمان الجودة والدكتورة هبه السيد الأستاذ بطب أسيوط ونائب مدير وحده ضمان الجودة.

ووجه الدكتور مصطفي عبدالخالق شكره وتقديره لأعضاء اللجنة مرحباً بهم علي أرض جامعة سوهاج، ومؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، لخدمة المنظومة الطبية داخل الإقليم والمجتمع المحيط من محافظات الصعيد المجاورة.

أوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية انه خلال الزيارة تفقدت اللجنة مباني كلية الطب ومعاملها الاكلينيكية وفصولها الدراسية، كما عقدت اللجنة اجتماع موسع مع أعضاء هيئة التدريس بمجلس الكلية للحوار حول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وعرض المقترحات للتعامل مع هذه التحديات والرد علي الاستفسارات المتعلقة ببرنامج (5+2).

جدير بالذكر انه كان في استقبال اللجنة أيضا كلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية ‏للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نسرين جمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام محمد عبدالله مدير برنامج (5+2)، ونخبة من رؤساء الأقسام بالكلية.