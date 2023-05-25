الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأورمان" تنتهي من إعادة إعمار 25 منزلا بالفيوم (صور)

الأورمان تنتهى من
الأورمان تنتهى من اعادة اعمار (25) منزلا بالفيوم

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، الانتهاء من إعادة اعمار 25 منزلا فى قرية اللاهون مركز الفيوم، وقرية الوابور مركز إطسا بمحافظة الفيوم.  

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن إعادة اعمار منازل الاسر الاولى بالرعاية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وثمنت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الاعمار شمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والابواب والشبابيك، موضحًا أن الهدف من إعادة اعمار المنازل بالفيوم هو تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم  وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

مضيفًا ان مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الاورمان قبل سنوات من الان من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى هذه القرى وان الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة، ومضاعفة أعداد القرى التي نجحت فى تنميتها حتى الآن ويتجاوز 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.

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الأورمان تنتهي إعادة إعمار 25 منزلا الفيوم

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