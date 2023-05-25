الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تنفذ تدريب برنامج "مشواري" للنشء من ذوي الهمم بكفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تدريب برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية للنشء من سن 10 لــ 14 سنة لذوي الهمم بمركز شباب كفر الشيخ.
ومن جانبها، اكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيرةً إلى أن برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وحصل البرنامج على رعاية رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن أن الوزارة تعمل علي أن يصل البرنامج لجميع فئات النشء والشباب.

تم تدريب المستفيدين على " التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم".

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الإدارة المركزية لتمكين الشباب البطولة العربية الشباب والرياضة المهارات اللازمة المهارات الحياتية

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