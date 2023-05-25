"المؤبد" غيابيا لتاجر مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة صنايعي ملابس، غيابيا بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1787 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بأحد شوراع دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال مرور القوة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان، أبصرت المتهم "ك.ع.م" صنايعي ملابس، وعند مشاهدته الشرطة قام بالتخلي إراديا عن علبة سجائر، فتتبعته القوة الأمنية حتى استقرت أرضا فانفرط منها قطع لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها القوة.

على الفور ألقي القبض عليه وبفض محتوياتها تبين احتوائها على 10 قطع حشيش وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 3.02 جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها وتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.