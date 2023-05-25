"التموين" تتسلم 2.7 مليون طن قمح محلى من المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع كميات القمح الموردة من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلي 2023 إلي 2.7 مليون طن، بينما تم رفض 141 ألف طن قمح لخلطه بقمح مستورد وأقماح مخزنة من الموسم الماضي.

وتستهدف الوزارة استلام ما يقرب من 4 ملايين طن قمح محلي خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيها، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيها للإردب الواحد.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلي من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.

وشدد المصيلحي على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامها للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها طاقات تخزينة تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص و الهناجر والبناكر.

وأضاف باسيلي أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحا أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.