ضبط مخدرات بربع مليون جنيه فى الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة فايد، حال وجودهما بمحل سكنهما، وبحوزتهما فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار- وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلوجرام- كمية من مخدر البانجو وزنت كيلوجراما- كمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جراما- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى- سيارة ملاكى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (250 ألف جنيه تقريباً).