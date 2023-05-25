حبس 4 متهمين بحوزتهم 6 كيلو حشيش فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كجم، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدوائر أقسام الشرطة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث وألقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته، أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.