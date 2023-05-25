أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز.. وحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، بالعين السخنة، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الاستعدادات النهائية لجلسات الحوار الوطنى اليوم (صور)

وضعت إدارة الحوار الوطني اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّبًا لانطلاق الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشرة اليوم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

المشاط تواصل لقاءاتها الثنائية المكثفة مع شركاء التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، وهارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندي والمسئول عن وكالة التنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادئ، وبيورج سانشاير، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية النرويجية، و ناردوس بيكيلي توماس لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير القوى العاملة: صرف 10.5 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف عامل في 3 منشأت

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة اليوم الخميس، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ارتفاع درجة الحرارة تدريجيًا.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر، وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)