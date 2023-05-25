الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع درجة الحرارة تدريجيًا.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ستتصاعد درجات الحرارة لتسجل أعلى معدلاتها يومي الجمعة والسبت المقبل، حيث تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويرصد لكم "الدستور" في السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

الخميس 25 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

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