الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: تشغيل 3 محطات جديدة بمجمع القصاصين بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، بدء التشغيل الفعلي لـ 3 محطات مياه UF  فائقة الترشيح ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين 9 محطات تعمل بطاقة تصميمية 30 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة القصاصين والمناطق المجاورة وخاصة المناطق المرتفعة داخل الحيز العمراني.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة مجمع محطات مياه مجمع القصاصين والذي كان يبلغ عددها 6 محطات وتعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، لافتًا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميًا، وبعد إضافة وإنشاء 3 محطات جديدة إلى مجمع محطات القصاصين أصبح يضم حاليًا 9 محطات، ليصل قدرة تلك المحطات 30 ألف متر مكعب يوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم التشغيل الفعلي أيضًا للمركز المتطور لخدمة العملاء وقسم الإيرادات داخل مجمع القصاصين، وذلك بعد تطويره، والذي أصبح يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين تعاقدات لتوصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحي، ودفع فواتير المياه، وتبليغ قراءات عدادات، وصيانة العدادات، وشحن كروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات، وذلك تيسيرًا على المواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما في مجال البنية التحتية، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، مؤكدًا أنه هناك عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة سوف يتم افتتاحها قريبًَا.

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت، على استمرار حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش العالقة والمخلفات والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات الإنتاج كوب نظيف طبقًا للمواصفات القياسية، المصرح به من وزارة الصحة، واستعدادًا لفصل الصيف.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

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