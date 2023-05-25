الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هند رشاد: تغليظ عقوبات التحرش يحد من الظاهرة ويردع المجرم

هند رشاد
هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتغليظ  العقوبات في جرائم التحرش، التي تمثل اعتداء صارخًا على المُثل العليا والقيم والمبادئ والأخلاق العامة، ومن هنا جاءت ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم الدخيلة على المجتمع المصري.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا بد من تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة للقضاء على ظاهرة التحرش نهائيًا، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادمًا له.

وتابعت أن هناك انخفاضًا في  نسبة التحرش في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، والذي أدى إلى انخفاض النسبة، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من تشديد العقوبات حتى تختفي هذه الظاهرة ويكون الحكم رادعًا لكل من تسول له نفسه إيذاء أنثى أو طفل والاعتداء عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالبت النائبة بضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم والثقافة بتوعية وتثقيف الشباب من الجنسين بخطورة التحرش وما يؤدي إليه من آثار نفسية وجسدية على المجني عليه  وعلى أسرته خاصة أننا كمجتمعات شرقية لها عادات وتقاليد راسخة في عمق التاريخ.

يُشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمّر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

أحكام قانون العقوبات أشكال التحرش التحرش في مصر التحرش الجنسي الحبس والغرامة النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام

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