الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يتابع حالة محمد الشناوي لتجهيزه لنهائي دوري أبطال إفريقيا

كولر مع الشناوي
كولر مع الشناوي

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على متابعة حالة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بصفة يومية للاطمئنان على حالته بعد إصابته بشد في عضلة السمانة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وعقد كولر جلسة مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي حالة اللاعب بصفة مستمرة للوقوف على آخر تطورات الإصابة وطمأن طبيب الفريق المدير الفني على لحاق الشناوي بمواجهة الوداد المغربي  في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا المقررلها يوم 4 يونيو المقبل بستاد القاهرة.

يخضع محمد الشناوي لبرنامج علاجي مكثف يتضمن جلسات علاج طبيعي للتخلص من آلام عضلة السمانة ومن المقرر أن ينتظم بداية من الأسبوع في البرنامج التأهيلي فور زوال إحساسه بالألم في عضلة السمانة.

ويغيب الشناوي عن مباريات فريقه أمام طلائع الجيش وسيراميكا في الدوري بسبب الإيقاف بعد تعديه بالضرب على مدافع سموحة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

كولر الاهلى محمد الشناوي أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا

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