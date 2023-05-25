الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية بجمهورية الصين برئاسة الدكتور جيانج فنج رئيس الجامعة، في زيارة تستهدف تعزيز سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والتبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بشرى سالم نائب المشرف على مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة نجلاء أبو عجاج وكيل كلية الآداب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية. 

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والأفكار حول سبل تعزيز التعاون، واستعراض الفرص المحتملة للتعاون الأكاديمي، وسبل بناء شراكات قوية ومثمرة مستقبلاً مع جامعة الإسكندرية من خلال توقيع إتفاقية تعاون مشترك.

وأكد “قنصوة” خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لاسيما جامعة شنغهاي الدولية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة فى تعزيز فرص التعليم والبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية عن سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في تطوير المجالات الأكاديمية والبحثية، كما أعرب عن استعداد جامعته لتعزيز الروابط مع جامعة الإسكندرية وزيادة برامج المنح وتبادل الطلاب والباحثين والموارد المشتركة في المستقبل.

وكان استقبل أمس، رئيس جامعة الإسكندرية وفد جامعة تيانجين الصينية برئاسة الدكتور يو هايكسيانج رئيس الجامعة بهدف بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بمقر الجامعة بالشاطبى.

وأكد حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعات الصينية في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة و المجالات الهندسية والتكنولوجية بصفة خاصة مشيرا إلى دور الجامعة كبيت خبرة للصناعة بالمنطقة المحيطة بها والتى تمثل 40% من الصناعات المصرية بصفة عامة و 58% من صناعات البترول و الغاز و البتروكيماويات فى مصر لافتا إلى إمكانيات الجامعة المادية والبشرية وعلاقاتها الدولية والدرجات العلمية المشتركة مع الجامعات العالمية.

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جامعة الإسكندرية جامعة شنغهاي للدراسات الدولية الصين التعاون الأكاديمي تبادل الخبرات

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