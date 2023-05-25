الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة عبر السوشيال ميديا

الاعدادية
الاعدادية

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، الذي يؤديه الطلاب اليوم الخميس.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ختام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وكان قد توجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوى علام، رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم ثمانية طلاب، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كل سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيز التربية والتعليم والتعليم التزام ا التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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