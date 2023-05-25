تقارير: تراجع "جولدمان ساكس" بشكل حاد عقب انهيار "سيليكون"

كشفت تقارير دولية، عن تراجع مؤشر "جولدمان ساكس" للأوضاع المالية بشكل حاد عقب انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي، وعلى الرغم من ذلك، شهد المؤشر ارتفاعًا مؤقتًا خلال جلستي تداول قبل أن ينخفض مرة أخرى في نهاية الشهر مع تراجع قيمة أسهم بنك "فيرست ريبابليك"، ما أدى إلى تجدد المخاوف حيال اندلاع أزمة انهيار المصارف مرة أخرى.

وتراجعت تقلبات السوق خلال شهر أبريل، حيث هدأت المخاوف حيال أزمة انهيار القطاع المصرفي على مدار هذا الشهر، حيث تراجعت تقلبات سوق الأسهم، واستقر مؤشر "MOVE" لقياس تقلبات السندات عند مستويات ما قبل اندلاع أزمة انهيار المصارف الأمريكية. وفي الوقت نفسه، اتسم متداولو الأسهم بالهدوء هذا الشهر، حيث انخفض مؤشر "VIX" لقياس تقلبات الأسواق إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

وحققت معظم سندات الخزانة الأمريكية مكاسب، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية لقطاع التصنيع وسوق العمل لشهر مارس- والتي جاءت أضعف مما كان متوقعًا- وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي. وأدت حالة القلق إزاء حدوث هبوط صعب في معدلات النمو إلى زيادة تكهنات السوق بشأن اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يتحول عن سياسته النقدية التشديدية خلال اجتماعه بشهر مايو من أجل تجنب حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد. علاوة على ذلك، تلقت السندات مزيدًا من الدعم خلال نهاية الشهر، حيث زادت حالة توتر الأسواق على خلفية ضعف تقرير الأرباح الفصلية لبنك "فيرست ريبابليك". وتراجع معظم عوائد سندات الخزانة، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا. وتجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة لأجل شهر حققت مكاسب كبيرة لأنها غير معرضة لمخاطر احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل لاتفاق حول أزمة سقف الديون.