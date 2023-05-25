الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام الروسى فى زيارة للمحكمة الدستورية العليا

رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام الروسي

اجتمع المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع السيد إيجور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية.

عُقد اللقاء أمس خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.

تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد في المجال الجنائي في كلا البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات القضائية المتعددة.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي للمحكمة.

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