الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في مدة قصيرة.. وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على نجاح تعويم "تونج 23"

قناة السويس
قناة السويس

سلطت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، الضوء على نجاح الجهود المصرية في تعويم  سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، التي جنحت في قناة السويس، مشيرة الى أهمية قناة السويس كممر ملاحي عالمي يسهل التجارة العالمية بين قارات العالم.

- تعامل احترافي سريع

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190 مترًا وعرضها  32 مترًا وحمولتها 34 ألف طن.

- رويترز: السفينة تم تعويمها بنجاح 

وكانت وكالة رويترز، قد قالت، اليوم الخميس، إن القاطرات أعادت تعويم سفينة كبيرة كانت عالقة في قناة السويس مما سمح بالتدفق عبر أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم بالعودة إلى طبيعتها.

 وقالت الوكالة مشيرة لأهمية قناة السويس، ان ما يقرب من 12 ٪ من التجارة العالمية تتحرك عبر قناة السويس ،  حيث تعتبر قناة السويس أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا. 

- بي بي سي: قناة السويس  أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم 

ومن جانبها قالت الشبكة البريطانية بي بي سي، في تقرير لها أن قناة السويس  أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم ، مشيرة إلى جنوح السفينة ايفرجيفن قبل عامين في قناة السويس تسبب في خسائر جمة للتجارة العالمية، حيث جنحت ايفر جيفن  حوالي 6 أيام.

جنوح سفينة وسائل إعلام تعويم قناة السويس ممر التجارة العالمية

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز": جهود لإعادة تعويم سفينة الشحن التى جنحت فى قناة السويس

لم يمت فقيرًا.. حفيدة إسماعيل ياسين: جدى كان بيغير لبسه فى العربية بسبب زحمة الشغل

فرانس برس: لاجئو السودان الفارون من الحرب يبحثون عن الأمان فى مصر

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس وانتظام حركة الملاحة (صورة)

عدم دفع رواتب الموظفين وتوقف الحكومة.. أبرز تداعيات أزمة سقف الدين الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية