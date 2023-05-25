في مدة قصيرة.. وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على نجاح تعويم "تونج 23"

سلطت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، الضوء على نجاح الجهود المصرية في تعويم سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، التي جنحت في قناة السويس، مشيرة الى أهمية قناة السويس كممر ملاحي عالمي يسهل التجارة العالمية بين قارات العالم.

- تعامل احترافي سريع

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190 مترًا وعرضها 32 مترًا وحمولتها 34 ألف طن.

- رويترز: السفينة تم تعويمها بنجاح

وكانت وكالة رويترز، قد قالت، اليوم الخميس، إن القاطرات أعادت تعويم سفينة كبيرة كانت عالقة في قناة السويس مما سمح بالتدفق عبر أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم بالعودة إلى طبيعتها.

وقالت الوكالة مشيرة لأهمية قناة السويس، ان ما يقرب من 12 ٪ من التجارة العالمية تتحرك عبر قناة السويس ، حيث تعتبر قناة السويس أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

- بي بي سي: قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم

ومن جانبها قالت الشبكة البريطانية بي بي سي، في تقرير لها أن قناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم ، مشيرة إلى جنوح السفينة ايفرجيفن قبل عامين في قناة السويس تسبب في خسائر جمة للتجارة العالمية، حيث جنحت ايفر جيفن حوالي 6 أيام.