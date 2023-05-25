ريمونتادا إسبانيول تحرم أتلتيكو من العودة لوصافة الدورى الإسبانى

فرط أتلتيكو مدريد في فوز كان في متناوله، وأضاع فرصة استرداد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 3 / 3 مع مضيفه إسبانيول في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ36 للمسابقة.

وبقي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة خلف جاره ريال مدريد، في حين بقي إسبانيول في المركز التاسع عشر قبل الأخير، برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف مراكز الأمان، وذلك قبل خوض مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة هذا الموسم.

وبادر ساؤول نيجويز بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وأضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 46، غير أن سيزار مونتيس قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لمصلحة إسبانيول في الدقيقة 64.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، بعدما أحرز خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ثم سجل فينيسيوس سوزا هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 79.