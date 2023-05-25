الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع مدافع إنبى

إنبي
إنبي

أكد أحمد علاء، وكيل أعمال محمد حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه لم يحصل على عرض رسمي من نادي الزمالك، للتوقيع معه.

وتابع علاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المفاوضات لم تصل للمستوى الرسمي مع الزمالك، وحامد حال وصول عرض سوف يكون مرحبا".

وأضاف: "من المؤكد أن اللاعب مرشح للانتقال إلى الزمالك، وهو في الوقت الراهن يصب تركيزه مع فريق إنبي".

وتابع: "اللاعب يؤجل كل العروض حتى نهاية الموسم، تلقيت أكثر من مكالمة خلال المرحلة الماضية للاستفسار بشأن اللاعب لكن الزمالك لم يتواصل معي".

وأتم وكيل حامد: "اللاعب يتبقى في عقده مع إنبي 3 مواسم، وحال وصول عرض رسمي، نادي إنبي لن يكون معارض".

محمد حامد الزمالك انبى الدورى المصرى

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